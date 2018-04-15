رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد يعقد غدا مناقشات وحوارات مع 25 ألف مواطن تحت عنوان (عهد الحب والوحدة). أديس أبابا في 15 أبريل/بنا/ يعقد رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد الدكتور ابي أحمد غدا في مدينة اديس ابابا مناقشات وحوارات مع 25 ألف مواطن من مختلف أنحاء البلاد تحت عنوان (عهد الحب والوحدة).



وحسب وكالة الانباء الاثيوبية (ينا) أن وزير مكتب الاتصال الحكومي الدكتور نيجرى لنتشو صرح بذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس السبت، مشيرا إلى أن المناقشات والحوارات التي سيعقدها رئيس الوزراء تضم أيضا قادة من الحكومات الولائية، وزعماء الأديان والشباب والفنانين، والمثقفين والمجتمع المدني وعدد من الديبلوماسيين.



وأضاف الوزير أن الحزب الحاكم المتمثل برئيسه الجديد سيقدم مرئياته حول التحول الجذري في البلاد، وقد بدأ هذا التحول بالفعل من خلال الزيارات التفقدية لرئيس الوزارء إلى عدد من الولايات التي شهدت اضطرابات في وقت سابق.



ووفقا للوزير فإن الحزب الحاكم الاثيوبي في الآونة الأخيرة يعمل بقوة لحل مشاكل المواطنين من خلال وضع الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان والقضاء السياسي.



وقال الوزير ان المناقشات سيعزز ويشجع وحدة وتضامن الشعوب، مضيفا "إن البلاد تشهد التنمية ويجب علينا نشر وعي السلام والمحبة والتعايش بين الشعوب المختلفة".



واشار بان البلاد تشهد الأن استقرارا في الكثير من المجالات، مضيفا بان الديمقراطية يجب ان تطبق على الأرض الواقع وليس على الأوراق فقط.





وفيما يتعلق عن حالة الطوارئ أوضح الوزير ان قرار رفعها بيد الشعب، وليس بيد مجلس النواب اذا قرر الشعب رفعها يمكن للحكومة أن ترفع في أي وقت ممكن.











خ.أ



بنا 2343 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/15 - 53 : 02 AM