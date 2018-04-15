رئيس الوزراء الياباني: استخدام الأسلحة الكيميائية غير إنساني ومرفوض

طوكيو في 15 أبريل/بنا/ قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه "إن استخدام الأسلحة الكيميائية غير إنساني ومرفوض".



حسب الخدمة الدولية بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن آبيه قال هذه التصريحات في تعليقه على حملة الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا ردا على شبهة هجوم بالأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية على المدنيين.



وأوضح إن الحكومة اليابانية "تؤيد التزام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حتى لا يتم التسامح بعد الآن مع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية".



وأضاف آبيه أنه يتفهم أن الهجوم كان بهدف الحيلولة دون المزيد من تصعيد الموقف.















خ.أ



بنا 2329 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/15 - 52 : 02 AM