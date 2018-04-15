الرئيس الفلسطيني يثني على الدور المحوري والمهم للسعودية في محاربة الإرهاب إقليميا ودوليا

الدمام في 14 أبريل/بنا/ أثنى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في محاربة الإرهاب والتطرف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً أن هذا الدور الذي تقوم به المملكة كبير ومهم ومحوري.



وأشار في تصريح صحافي لوكالة الأنباء السعودية (واس) في مقر إقامته بقصر الخليج بالدمام اليوم إلى أهمية القمة العربية التاسعة والعشرين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، لأنها تأتي في وقت تتعرض القضية الفلسطينية والقدس خاصة لهجمة شرسة، ومؤامرات لتصفيتها، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لديها ثقة كبيرة بأن هذه القمة ستؤكد وقوف الأمة العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وتدعم نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح عباس أن القدس اليوم بحاجة إلى دعم عربي بالوسائل كافة، من أجل دعم صمود أهلها وتثبيتهم على أرضهم للدفاع عن القدس ومقدساتها، متوقعا دعما من القمة العربية غير محدود، لرؤية الفلسطينيين لتحقيق السلام، التي قدمت في مجلس الأمن الدولي، بخصوص دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتشكيل آلية دولية لرعاية عملية السلام متعددة الأطراف ، وعقد مؤتمر دولي للسلام خلال هذ العام على أساس قرارات الشرعية الدولية.



ولفت إلى أن دولة فلسطين تدعم محاربة الإرهاب بأشكاله كافة، وفي آي مكان، مؤكداً الدعم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية لاجتثاث الإرهاب، وتضامن دولة فلسطين الكامل مع الجهود الكبيرة التي تقودها المملكة بخطى ثابتة .





خ.أ



بنا 2231 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/15 - 34 : 01 AM