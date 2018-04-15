مقتل جندي اممي في هجوم في تمبكتو وجرح نحو عشرة آخرين

باماكو في 14 ابريل/بنا/ قتل جندي من الخوذ الزرقاء في مالي في هجوم على معسكر لقوة (مينوسما) في مدينة تمبكتو إدى ايضا الى سقوط نحو عشرة جرحى، بحسب ما اعلنت قوة الامم المتحدة في مالي.



وأعلنت بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) على تويتر "مقتل جندي من الخوذ الزرقاء في تبادل لاطلاق النار مع المهاجمين وجرح نحو عشرة اشخاص".



وحسب وكالة الانباء الفرنسية أن البعثة كانت قد اعلنت في وقت سابق تعرض معسكرها في تمبكتو لهجوم "كبير وواسع النطاق" استخدمت فيه "قذائف الهاون" و"سيارة مفخخة يقودها انتحاري".



وجاء في تغريدة لمينوسما على (تويتر) لم تعط فيها حصيلة للهجوم "تأكيد حصول هجوم كبير وواسع النطاق ضد معسكرها في تمبكتو بعد الظهر (قذائف هاون + تبادل لاطلاق النار+ سيارة مفخخة يقودها انتحاري)".



واوضحت القوة ان الاوضاع باتت حاليا "تحت السيطرة".





خ.أ



بنا 2214 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/15 - 26 : 01 AM