الامين العام للأمم المتحدة :حان الوقت لإنهاء الصراع في ليبيا نيويورك في 14 ابريل/بنا/ دعا انطونيو غوتيريش جميع الاطراف في ليبيا إلى مواصلة العمل مع مبعوثه الخاص إلى ليبيا غسان سلامة من أجل انهاء الصراع في ليبيا.



وقال غوتيريش في جلسة عقدها مجلس الأمن حول الشرق الاوسط "إن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في ليبيا".



وأعلن خلال الجلسة أن سلامة ينخرط في العملية السياسية مع مختلف الأطراف الليبية بأنحاء البلاد؛ لتطبيق خطة عمل الأمم المتحدة.



ومن جانب آخر أكدت وكالة الانباء الليبية (وال) " أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي السيد فائز السراج وصل اليوم السبت إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية لحضور إجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ29.



وسيلتقي السراج مساء اليوم على هامش اجتماعات القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي.



خ.أ



بنا 2124 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/15 - 30 : 12 AM