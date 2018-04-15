الرئيسان المصري والتونسي يبحثان مع الرئيس الفلسطيني في الدمام الاوضاع بالمنطقة

الدمام في 14 ابريل/بنا/ التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بقصر الخليج بمدينة الدمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحثا خلاله الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



كما ناقشا مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية إلى جانب جدول أعمال القمة العربية الـ 29 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم غد الأحد في مدينة الظهران .



كما التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في مقر إقامته بمدينة الدمام الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الفلسطينية والدولية وجدول أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين.



س.ي



بنا 2014 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/14 - 32 : 11 PM