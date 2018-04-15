الامارات تعلن دعمها للعمليات العسكرية التي استهدفت الأسلحة الكيماوية ومنشآتها في سوريا أبوظبي في 14 أبريل/ بنا/ أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تتابع بقلق شديد التطورات على الساحة السورية و التصعيد الحالي وتدين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وتؤيد كافة الإجراءات الدولية التي تستهدف نزع و تدمير هذه الأسلحة المحرمة دوليا وضرورة الحيلولة دون وقوعها في أيدي المنظمات الإرهابية المسلحة في مناطق الصراع.



كما أكدت دولة الامارات في هذا السياق دعمها للعمليات العسكرية التي استهدفت هذه الأسلحة المحرمة ومنشآتها في سوريا.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم إن دولة الإمارات ترى أن الحل السياسي هو الأساس لمعالجة الأزمة السورية وإنهاء المعاناة والعنف على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبصورة خاصة قرار مجلس الأمن / 2254 / وبيان " جنيف 1 ".



وأضاف البيان إن الإمارات ترى دون ذلك استمرارا للأزمة السورية بكل ما تحمله من خطر على وحدة البلاد ومن خسائر بشرية متصاعدة.. و تؤكد في الوقت نفسه أن تفعيل الدور العربي في المساعي السياسية ضرورة لإيجاد الحل السياسي.





س.ي



بنا 2008 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/14 - 30 : 11 PM