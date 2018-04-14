مسؤولون لـ "بنا": الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص تسهم في تعزيز الصحة العامة المنامة في 14 أبريل / بنا / أكد عدد من المسؤولين بأن الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص تسهم بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع مما يقلل نسبة الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها.



واشادوا بمناسبة إقامة فعالية "اليوم المفتوح لصحة العائلة" تزامناً مع الاحتفال بيوم الصحة العالمي بالتعاون مع شركة نفط البحرين "بابكو" وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، التي أقيمت في فناء منتزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتطور الخدمات الصحية التي تشهدها المملكة .



وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح أكدت لوكالة أنباء البحرين "بنا" بأن الاحتفال بيوم الصحة العالمي يصادف 7 من أبريل كل عام الا ان الوزارة تنظم العديد من الفعاليات في المملكة وبالشراكة مع القطاع الخاص طوال شهر أبريل لزيادة الوعي لأفراد المجتمع.



وأضافت الصالح بأن شركة نفط البحرين "بابكو" تسعى وبالتعاون مع وزارة الصحة تنظيم العديد من الفعاليات التي تسهم في توعية المجتمع بالجانب الصحي. كما يقوم مستشفى الكندي التخصصي بالتعاون مع الوزارة بالمساهمة في وقاية المجتمع من الإصابة بالأمراض ومعالجة العديد منها.



ومن المبادرات المتميزة التي قدمتها "بابكو"، "مبادرة الصحة المثالية 2020" والتي تركز على صحة الأسرة تحقيقاً لحياة صحية للجميع من خلال الوقاية والتوعية والثقيف لتفادي الأمراض المزمنة.



وحول الشراكة مع القطاع الخاص اكدت الصالح بأن تعزيز الصحة العامة لا يقوم فقط على دور وزارة الصحة، بل يتطلب تعاونا وشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق هدف وطني واحد وهو الصحة للجميع ولابد أيضاً لأفراد المجتمع من حماية أنفسهم من الأمراض، قبل الإصابة بها ومعالجتها لينعموا بحياة صحية.



وبالنسبة للمستوى الذي وصلت إليه الخدمات الصحية في المملكة، قالت وزيرة الصحة: "بأن مستوى الخدمات الصحية شهد تطوراً ملحوظاً في المملكة وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات والبحرين وصلت لمرحلة متقدمة في تقديم الخدمات الصحية. كما تسعى العديد من الدول لتطبيق تجربة البحرين خاصة في مجال الرعاية الأولية فالبحرين تعد نموذجا مثاليا في هذا الجانب داعية الدول الا الاستفادة من المرحلة المتطورة التي وصلت اليها المملكة في هذا الجانب.



واكدت أن وزارة الصحة كانت وما زالت تسعى لتطوير مستوى الخدمات الصحية وإضافة الجديد بحيث يصب ذلك في خدمة المواطن وتوفير رعاية متكاملة له.



وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين "بابكو" السيد إبراهيم طالب لـ "بنا" أن "بابكو" تسعى لتعزيز التعاون مع وزارة الصحة في مجال تبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة وتعمل للقيام بالعديد من المبادرات التي تصب في صالح الأسرة البحرينية وتحقق للأفراد الوقاية من الأمراض.



وأضاف بأن "بابكو" تعد سباقة في مجال الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة وتسعى الشركة لإحداث التغيير بشكل مستمر تحقيقاً لمصلحة الجميع حيث أطلقت " مبادرة "الصحة المثالية 2020"، ضمت العديد من المبادرات منها مكافحة سرطان الثدي، ومكافحة البدانة، والجهاز الهضمي للمرأة، والرياضة، وغيرها وقد شكلت نقلة نوعية ركزت على الجانب الإيجابي للصحة.



الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة مريم الهاجري أكدت لـوكالة أنباء البحرين أن الوزارة تسعى جاهدة للتعاون مع العديد من الجهات وتنظيم العديد من الفعاليات التي تصب في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي الصحي. وحتى يستطيع الفرد أن يعيش وهو معافى ولا يعاني من أي أمراض خاصة المزمنة منها.



وشددت على ضرورة مواجهة التحديات الكبيرة ومنها الزيادة في الأمراض المزمنة مؤكدة ان التعاون بين جميع الجهات يؤدي لتقليل نسبة الإصابة بالأمراض والتكلفة على الفرد وأسرته والدولة.



اما الرئيس التنفيذي لمستشفى الكندي التخصصي الدكتورة إبتسام الدلال فأكدت لـ "بنا" بأن إقامة مثل هذه الفعاليات ضرورية لتحقيق المشاركة المجتمعية أولاً، ولتوعية أفراد المجتمع بالجانب الصحي الذي أصبح اليوم مهما بالنسبة للجميع ليس في مجال معالجة الأمراض بل ما يسبق ذلك وهو الوقاية منها.



وفي مجال الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، أشارت الدلال الى أن هذه الشراكة تشكل جانبا تكميليا بين جميع الأطراف تحقيقاً للتثقيف الصحي للمجتمع. وقد أثمر التعاون في توحيد الرسالة الموجهة للمجتمع وبالتالي تمكن أفراد المجتمع من معرفة المطلوب منهم سواء في مجال معالجة الأمراض أو ما يسبق ذلك بخطوات كثيرة وهو الوقاية منها، مما يعزز مستوى الوعي الصحي في المملكة.



وأضافت بأن البحرين تعد نموذجاً لدول الخليج ودول العالم من حيث التنظيم، وإقامة البرامج المثالية في مجال تعزيز الصحة ومن هذه البرامج ما حاز على معدل كبير من منظمة الصحة العالمية كبرامج فحص السكر والوقاية منه، والوقاية من التدخين، والوقاية من تسوس الأسنان .



وعن مكانة البحرين عالمياً في المجال الصحي، نوهت الرئيس التنفيذي لمستشفى الكندي بأن المملكة تحتل مركزا متقدما في هذا الجانب، والدليل على ذلك تعيين العديد من الأطباء البحرينيين من ذوي الكفاءات في مناصب عالمية تتولى العناية بالصحة.



وتوجهت الدلال تاى الأسرة البحرينية بأن تهتم بشكل أكبر برعاية الأبناء الصحية حتى تقل لديهم معدلات الإصابة بالأمراض مما يعزز صحتهم، وتجنب المواد الحافظة المضافة في الغذاء وتجنب الوجبات السريعة وما يضر بصحتهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.





كتبت: أفراح الشيخ







ع.ر/س.ي



بنا 2003 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/04/14 - 29 : 11 PM