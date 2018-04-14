ثماني دول في مجلس الامن تجهض مشروع قرار روسي بادانة الهجوم الصاروخي على سوريا نيويورك في 14 ابريل /بنا/ صوتت دولة الكويت مع سبعة اعضاء اخرين في مجلس الامن اليوم السبت ضد مشروع القرار الروسي بشأن سوريا المقدم إلى المجلس ليفشل في

الحصول على العدد المطلوب لاقراره.



ويدعو مشروع القرار الى الإعراب عن "الغضب من عدوان الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا والقلق العميق من وقوع العدوان بالتزامن مع بدء منظمة حظر الاسلحة

الكيماوية عملها لجمع الأدلة في دوما" .



ويدين مشروع القرار الهجوم الذي يخرق ميثاق الأمم المتحدة ويدعو للامتناع عن أي خروقات مستقبلية لميثاق الأمم المتحدة.



وعارض مشروع القرار الروسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا وبولندا والكويت وكوت ديفوار وامتنع عن التصويت كل من كازخستان والبيرو

وأثيوبيا وغينيا الاستوائية فيما ايدت القرار كل من روسيا وبوليفيا والصين.



وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وجهت فجر اليوم ضربة عسكرية لأهداف عسكرية في سوريا ردا على هجوم مفترض بالسلاح الكيماوي نفذ السبت من الأسبوع الماضي في

مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.





س.ي



بنا 1900 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/14 - 25 : 10 PM