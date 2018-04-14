وزيرة الصحة تفتتح اليوم المفتوح لصحة العائلة وتؤكد على تجسيد الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص المنامة في 14 أبريل/ بنا / افتتحت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وبحضور الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، مساء اليوم السبت فعالية اليوم المفتوح لصحة العائلة في فناء منتزه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، والذي يأتي متزامنا مع الاحتفال بيوم الصحة العالمي.



وتم تنظيم اليوم المفتوح من قبل القطاع الخاص والمتمثل بكل من مستشفى الكندي ومؤسسة اديوكشن بلاس وفريق مشروع الصحة المثالية2020 من شركة نفط البحرين (BAPCO)، والذي يجسد الشراكة المجتمعية التي تعمل على دعم المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات الصحية بالمملكة .



وشهدت الفعالية الصحية حضورا واقبالا من مختلف فئات المجتمع، حيث كانت توعوية بالمقام الأول وهدفت الى تثقيف المجتمع البحريني بسبل الحياة الصحية والوقائية من بعض الأمراض والإضطرابات الصحية الواسعة، إلى جانب تدريب أفراد العائلة على مهارات الإسعافات الأولية، وتم عقد محاضرات توعوية وتثقيفه بكيفية التعامل مع الحالات المرضية.



وقالت وزيرة الصحة في كلمة القتها في حفل الافتتاح ان مشاركة الوزارة في هذه الفعاليات الهادفة تؤكد أهمية يوم الصحة العالمي والمواضيع التي يتم اختيارها لتسليط الضوء عليها كقضايا صحية مهمة، مبينة أن موضوع شعار هذا العام تم اختياره ليحمل رسالة كبيرة لكل الشعوب والاقاليم، فهي تهم العالم أجمع، ولا تخص إقليماً أو دولة فقط، حيث أن التغطية الصحية الشاملة تعنى بضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية الجيدة، حيثما يحتاجون إليها وكلما يحتاجون إليها، دون مواجهة الصعوبات.



واضافت ان الحكومة وفرت نظاما صحيا متكاملا وذلك بتوجيهات ودعم من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، حيث كان الحرص على توفير أفضل مستويات للرعاية الصحية بما يليق بالمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين الطيبة، ولعل ذلك تجلى واضحاً بالخدمات النوعية والمرافق الصحية التي أنشأت حديثاً سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.



واعرب السيد ابراهيم طالب نائب رئيس شركة نفط البحرين عن شكره لرعاية سعادة وزيرة الصحة لهذه الفعالية الهامة، مشيدا بدور وزارة الصحة لدعم مختلف القطاعات بالبحرين والذي يعتبر دافعا قويا لخلق مجتمع صحي خال من الأمراض ويدرك مفاهيم الحفاظ الصحة مشيرا الى الدعم اللامحدود الموجه لمثل هذه الفعاليات والانشطة الهادفة من جانب مجلس ادارة شركة نفط البحرين (بابكو) برئاسة معالي الشيخ محمد بن خليفة بن احمد ال خليفة وزير النفط.



وقالت الدكتورة ابتسام الدلال من مستشفى الكندي بأن فعالية (عائلة صحية) تهدف الى تعزيز الصحة في العائلة باعتبارها النواة الأساسية لصحة المجتمع، حيث اشتملت الفعالية على العديد من الفقرات والتي تمثل بمجملها الأهداف الأساسية للصحة المثالية الشاملة للجميع والتي تشمل الالتزام بمعايير السلامة والامان وممارسة الانشطة الرياضية وتناول الغذاء الصحي السليم وتقديم المشورة والنصيحة الطبية الصحيحة والقيام بالفحوصات الاساسية بشكل دوري والتي تساعد على الكشف المبكر للامراض مما يساعد في فرص الشفاء والتعافي كما ان هكذا فعاليات تزيد من التواصل الاجتماعي بين الأفراد ومقدمي الخدمات الطبيه بما يدعم العلاقة بينهم ويعزز الشراكة المجتمعية.



وعبر الدكتور أمين عبدالله المدير العام إديوكيشن بلاس للاستشارات والتدريب عن فخره بهذه الشراكة الاجتماعية، والتفاعل الذي شهدته الفعالية. وبين بأن الشركة قد حرصت على التواجد مع شركائها الاجتماعيين، وفي مقدمتهم شركة نفط البحرين (بابكو) ومستشفى الكندي ووزارة الصحة، في هذه الفعالية التي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الصحية تحت مظلة مشروع الصحة المثالية ٢٠٢٠، الذي أطلقته وتبنته شركة بابكو، وحققت فيه الكثير من الإنجازات الملموسة، ولاتزال تؤكد التزامها بما أخذت على نفسها ووضعت من أهداف عملية قابلة للتطبيق، الهدف العام منها النهوض بالمجتمع من خلال تحقيق أفضل مستويات الصحة والسلامة.













ع.ر/س.ي



بنا 1744 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/14 - 50 : 08 PM