وزارة الاعلام السعودية تجهز مركزين إعلاميين لتغطية أعمال القمة العربية الـ 29 الخبر في 14 ابريل/بنا/ جهزت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مركزين إعلاميين لتغطية أعمال القمة العربية الـ 29 التي ستعقد غدا بمدينة الظهران الأول في فندق ميركيور في الخبر، والآخر في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي " إثراء " في الظهران .



وأوضح مدير العلاقات الإعلامية والعامة في الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام المشرف على المراكز الإعلامية في القمة العربية خالد مطاعن أن الوزارة جهزت هذه المراكز بأحدث الوسائل والتجهيزات اللازمة من توفير أجهزة حاسب آلي وشبكة متكاملة للإنترنت يستطيع الإعلاميون من خلالها نقل تقاريرهم وأخبارهم بسرعة كبيرة وكذلك فاكسات وخطوط دولية واستديوهات للنقل والبث المباشر عبر الأقمار الصناعية لجميع القنوات التلفزيونية المحلية والعالمية .



وبين مطاعن وجود مجموعة من الشباب السعودي لإدارة هذه المراكز، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الإعلاميون من بيانات وإحصائيات ومعلومات، وتسهيل مهامهم سواء داخل هذه المراكز أو أي مواقع أخرى خارجها تتعلق بأعمال تغطية القمة، ومتابعة كل ما يتعلق بها في مختلف الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وعرضها على شاشة مباشرة في المركز للإعلاميين .



وأشار إلى أن عدد الإعلاميين المسجلين لتغطية أعمال القمة العربية الـ 29 بلغ حتى الآن 618 إعلاميا من الصحفيين في وكالات انباء عالمية والمحطات الفضائية الذين تم التواصل معهم من خلال مركز التواصل الحكومي ومركز التواصل الدولي بالوزارة .





س.ي



بنا 1550 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/14 - 53 : 06 PM