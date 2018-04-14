مجلس التعاون يعرب عن تأييده للضربة الصاروخية على منشات النظام السوري الرياض في 14 أبريل/ بنا / أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأييده للضربة الصاروخية المشتركة التي قامت بها اليوم السبت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضد منشآت عسكرية للنظام السوري ردا على قصف مدينة دوما في غوطة دمشق بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا.



واعتبر الأمين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الضربة الصاروخية رسالة مباشرة للنظام السوري بأن دول العالم لن تتهاون أو تسكت تجاه مواصلته استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين وانتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية.



وأكد الأمين العام على ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا، وإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق بعد سنوات من الحرب المدمرة، داعيا الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية.





ع.ر/س.ي



بنا 1546 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/14 - 49 : 06 PM