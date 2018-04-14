الخطوط الجوية الكويتية تستانف رحلاتها لبيروت غدا الكويت في 14 ابريل/بنا/ أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت إعادة تشغيل رحلاتها المعتادة من والى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من يوم غد الأحد وذلك بعد زوال أسباب توقف التشغيل حسب بيان صحفي اصدرته.



ودعت الخطوط الجوية الكويتية في بيانها ركابها الى متابعة حجوزاتهم مع مكاتب الشركة بعد ان كانت أعلنت الخميس الماضي عن توقيف رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر

بناء على تحذيرات أمنية جدية وردت من السلطات القبرصية .



س.ي



بنا 1443 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/14 - 47 : 05 PM