وفد بحريني يشارك في "معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية" دبي في 14 ابريل / بنا / شاركت مملكة البحرين في أعمال "معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية"، الذي نظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري تحت شعار " ممارسات حكومية.. إنجازات عالمية".



وجاءت مشاركة البحرين ممثلة في وزارتي الخارجية والمواصلات والمجلس الأعلى للبيئة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وهيئة الكهرباء والماء، كما شهد المعرض مشاركة 85 جهة حكومية من 21 دولة، واستضاف 24 جهة حكومية من ثلاث دول خليجية، هي: البحرين، السعودية، الكويت.



وأكد السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة سنوياً في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، لما له من أهمية في تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مجال تطوير العمل الحكومي.



وأشار إلى أن البحرين حققت العديد من النجاحات في تطوير وجودة منظومة الأداء الحكومي في العديد من الوزارات والأجهزة ومن شأن المشاركة في المعرض أن تسهم في التعريف بهذه النجاحات وما وصلت إليه المملكة من خطوات متقدمة على صعيد التميز والجودة في العمل الحكومي.



وأكد السفير علي العرادي أن المعرض يعدّ فرصة للجهات الحكومية المشاركة فيه لتبادل الخبرات والتجارب مع الجهات الدولية المشاركة في هذا الحدث المتميز، إضافة إلى التعريف بمبادراتها وإنجازاتها وابتكاراتها .



وأشار إلى أن وزارة الخارجية قدمت في المعرض برنامج "الخدمات الدبلوماسية الالكترونية" التي تقدمها إدارة المراسم والمؤتمرات بالوزارة للبعثات الدبلوماسية، حيث نجح البرنامج في تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءات العمل و تحسين الأداء، والاستفادة من التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 و تنفيذا لمبادرات استراتيجية الحكومة الالكترونية.



وأوضح السيد راشد عبدالله السويدي مدير إدارة المسح البحري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ، أن مشاركة الجهاز في المعرض جاءت لعرض مشروع "رصد وتحديد مواقع واستخراج الرمال البحرية " الذي قد فاز مؤخرا بجائزة أفضل مشروع في جائزة البحرين للتميز، مؤكدا أهمية المشاركة في المعرض هذا العام، إذ أنها تتيح منصة عالمية لعرض إمكانيات الإدارة و تميزها وقدرتها على منافسة كبرى الجهات الحكومية و الخاصة، معربا عن سعادته بالمشاركة في المعرض الذي أتاح للإدارة بجانب عرض المشروع فرصة تبادل الخبرات و المعلومات مع مختلف الجهات الحكومية.



وتقدم السويدي بالشكر إلى حكومة دبي على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعرض، إذ تم تبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات الوطنية والدولية عن طريق الاطلاع على مشاريعها وأنظمتها المستخدمة، كما تم تعريف الزوار القادمين من جميع أنحاء العالم بمشاريع مملكة البحرين ومستقبلها المشرق الذي سيتيح الفرصة لانجاز المشاريع الاستثمارية.



ولفت إلى أنه تم ملاحظة أن معظم المؤسسات تتجه نحو تقديم الخدمات وتخليص المعاملات إلكترونياً عبر شبكة الانترنت، كما تم ملاحظة أن معظم الحكومات والمؤسسات تتجه إلى توحيد قاعدة البيانات بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية مما يؤدي إلى سرعة انجاز المشاريع وتجنب المشاكل المحتمل حدوثها بسبب نقص بعض المعلومات الضرورية.



وأشار د. حسن مبارك من المجلس الاعلى للبيئة إلى أن المجلس استعرض مشروع "المكتب المشترك لترخيص المواد الكيميائية" الحاصل على جائزة أفضل الممارسات الحكومية في الملتقى الحكومي 2017، والذي يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين وعلى مستوى المنطقة والذي يجمع 4 جهات حكومية تحت سقف واحد من أجل توفير الجهد والوقت اللازم لإصدار تراخيص استيراد المواد الكيميائية من خلال جهة واحدة تستلم الطلبات وتصدر التراخيص في مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل بحد أقصى، مؤكدا أهمية المشاركة في المعرض لما يوفره من فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على المشروعات التي قدمتها الجهات العربية والدولية المشاركة في مجال حماية البيئة، مشيدا بمستوى التنظيم الذي تميز به المعرض.



الجدير بالذكر، أن معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية تم تدشينه للمرة الأولى في 2011 ، ويعد منصة لتبادل الخبرات على صعيد التميز في القطاع الحكومي، ويوفر للجهات المشاركة الفرصة لعرض إنجازاتها والاستفادة من الملاحظات الواردة من العملاء مباشرة حول الخدمات المقدمة للمتعاملين، كما أنه يسلط الضوء على القيادات الحكومية والحوافز في سبيل تحقيق التميز في العمل الحكومي.











خ.ب/س.ي



بنا 1430 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/14 - 38 : 05 PM