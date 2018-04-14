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الأردن يجدد التأكيد على موقفه الثابت الداعي والداعم لحل الأزمة السورية سياسيا
2018/04/14 - 34 : 04 PM
عمان في 14 أبريل / بنا / جدد الأردن اليوم ، التأكيد على موقفه الثابت الداعي والداعم لحل الأزمة السورية سياسيا ً.

وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني ، إن الحل السياسي هو السبيل والمخرج الوحيد للازمة السورية ، بما يضمن استقرار سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها.
وأضاف المومني في بيان صحفي ، أن " الحل السياسي يحفظ وحدة الشعب السوري الشقيق ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا"، لافتاً إلى أن " استمرار العنف فيها يؤدي إلى المزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال والدمار والتشريد الذي ضحيته الشعب السوري الشقيق".


ع ذ

بنا 1329 جمت 14/04/2018


عدد القراءات : 17         اخر تحديث : 2018/04/14 - 34 : 04 PM
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