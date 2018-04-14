استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح رفح في 14 ابريل / بنا / استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة نارية ذات ثلاثة عجلات "توك توك" شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " عن شهود عيان ومصدر طبي في رفح، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الجاثمة على الشريط الحدودي شرق رفح استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون "توك توك" وينقلون إطارات مطاطية شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم، هم: أمجد حسني القرطوس (18 عاما)، وعائد صالح الحمايدة (23 عاما)، وهشام عبد الفتاح كلاب (18 عاما)، وهشام محمد عبد العال (22 عاما)، من حي الجنينة في مدينة رفح.



وأضاف أن جثامين الشهداء، نقلت إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح.





ع ذ



بنا 1326 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/14 - 30 : 04 PM