برعاية محافظ العاصمة وتنظيم النادي العالمي للإعلام الاجتماعي...30 متحدثا عالميا يلهمون العالم في المنتدى الدولي الأول للمتحدثين المنامة في 14 ابريل / بنا / تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة نظم النادي العالمي للإعلام الاجتماعي المنتدى الدولي الأول للمتحدثين Speak in Bahrain في العاصمة البحرينية المنامة بتنفيذ الأسطورة للاستشارات التسويقية وبالتعاون مع جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبشراكة إستراتيجية مع شركة دايم العالمية.



وأحيا هذا المنتدى ٣٠ متحدثا عالميا ملهما من ٨ دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، واليابان، وهولندا، وأستراليا، ومملكة تايلند، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى متحدثين من مملكة البحرين التي تستضيف هذا الحدث للمرة الأولى، علما أن المنتدى يقام للسنة الرابعة على مستوى العالم.



وأناب راعي الفعالية معالي محافظ العاصمة نائبه سعادة السيد حسن بن عبدالله المدني لحضور الحدث وتكريم المتحدثين ، كما تم تكريم كل من المؤلفين البحرينيين السيد نعيم القحطاني والدكتورة أمل عبيد والسيد محمد عيسى لحضورهم ودعمهم للمنتدى، حيث تأتي هذه الرعاية في إطار رؤية محافظة العاصمة لتخريج المبدعين واحتضان الموهوبين عبر حزمة من البرامج في مجال التأهيل والتدريب الاحترافي.



وأتاح المنتدى للحضور فرصة الاستماع إلى المتحدثين الثلاثين، حيث خصصت 5 دقائق للظهور على خشبة المسرح وتقديم كلمة محفزة عن قيمة مهمة في حياتنا كالعطاء والتضحية والتطوير الذاتي والتفوق والوقوف في وجه التحديات وغيرها، مستندين على خبرتهم الطويلة ومهاراتهم التي شحذوها بتعلم أساسيات التحدث والتأثير وتطوير مهاراتهم وفق المناهج العالمية في هذا الشأن وتعزيز علاقاتهم بالجمهور.



كما تناول عدد من المتحدثين قصصهم الشخصية المؤثرة التي غيرت مجرى حياتهم من الألم والإحباط والفقد إلى التمسك بالحياة والتقدير الذاتي والثقة بالنفس، والإيمان بأنهم يحملون رسالة أمل إلى البشرية، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا الأدوات التي طوعوها لتعزيز قدراتهم والانتشار المدروس.



وبعد أن استمتع الحضور بالأحاديث الشيقة الملهمة، انطلقت 3 ورش تدريبية عملية لكل من المدرب محمد شكري، والمدرب محمد عيسى، والمدرب عبدالله العبندي، ساهمت في تزويد المشاركين بأساسيات فن الحديث وأسراره النفيسة، ليجدوا أنفسهم في المسار الصحيح لاكتساب هذه المهارة التي أصبحت حجر أساس لكل مبدع وطموح يسعى إلى لتعزيز حضوره لتحقيق معادلة النجاح.



وصرح السيد علي سبكار الرئيس الشريك للنادي العالمي للإعلام الاجتماعي: تأتي هذه المناسبة تدعيماً لمجهودات الأشخاص الراغبين في تعزيز مهارات التواصل والتأثير، والذين يدركون أثر الكلمة، ووقعها السحري في قلوب المستمعين وعقولهم، من أجل التأثير والوصول إلى النتيجة المرجوة.



وأوضح أن المنتدى استهدف مختلف الفئات والمقاصد، بدءً من المتحدثين الرسميين ومن لديه مهمة الخطابات العلنية، وصولاً إلى جميع الفئات التي تتواصل مع الجماهير بغض النظر عن حجمها وطبيعتها، كالمسؤولين، ومديري حسابات التواصل الاجتماعي الأهلية والتجارية، وأصحاب الأعمال، والمسوقين، والتربويين، والإعلاميين، بل عموم الناس الذين تنفعهم مهارات الحديث في وظائفهم وعلاقاتهم الأسرية والمهنية والاجتماعية.



خ.ب/ع ذ



بنا 1301 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/14 - 53 : 04 PM