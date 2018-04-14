الديوان الملكي يعلن أن جلالة الملك المفدى سيغادر أرض الوطن غدا الاحد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة المنامة في 14 ابريل / بنا / يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أبريل الجاري متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية التاسعة والعشرين، ولحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية للتمرين المشترك (درع الخليج المشترك 1) بالمنطقة الشرقية والذي تشارك فيه قوة دفاع البحرين، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله.



رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.



خ.ب/ع ذ



بنا 1248 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/14 - 52 : 03 PM