مخترعون خليجيون يشاركون في معرض جنيف الدولي للاختراعات بدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون جنيف في 14 ابريل / بنا / شارك مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعرض الدولي السادس و الاربعين للاختراعات والابتكارات في جنيف(Geneva inventions) خلال الفترة من 11 - 15 ابريل2018، وذلك بهدف تشجيع ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون وتسويق اختراعاتهم أمام المستثمرين زوار المعرض وكذلك إبراز جهود المكتب في مجال براءات الاختراع .





وقد افتتح جناح المكتب في المعرض بحضور أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون حيث كان في استقبالهم سعادة المهندس علي الملا مدير ادارة دعم الابتكار بالأمانة العامة، والفريق المشارك من مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .



وقد قام أصحاب السعادة السفراء ضيوف جناح المكتب بجولة على المخترعين الخلجيين المشاركين بمعية المكتب واطلعوا من خلالها على اختراعات المشاركين.



يذكر بأنه تم اختيار المخترعين المشاركين في المعرض عن طريق عمل مسابقة بين المخترعين من مواطني دول المجلس بعد تقييم نتائجها من قبل فريق المحكمين واختيار الاختراعات الفائزة للمشاركة في المعرض .





خ.ب/ع ذ



بنا 1146 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/04/14 - 09 : 04 PM