مدير عام المرور : استحداث دوريات مرورية من الشرطة النسائية بعد تأهيلهن لأداء جميع مهام الدوريات الاعتيادية

المنامة في 14 ابريل / بنا / صرح العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة، استحدثت دوريات مرورية من الشرطة النسائية، بجانب الدوريات الاعتيادية، وذلك بعد اجتيازهن للعديد من الدورات في مجالات مختلفة، من بينها التدخل السريع وحماية الشخصيات وغيرها، فضلا عن القيام بمهام أمنية متعددة مما ساعد في تأهيلهن لأداء جميع مهام الدوريات الاعتيادية، كمباشرة الحوادث وتنظيم حركة السير، وغيرها من مهام المرور.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور أن هذه الدوريات، باشرت عملها لأول مرة، خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 ، حيث أثبتت فعالية في تنظيم الحركة المرورية على كافة الشوارع المؤدية لحلبة البحرين الدولية وكفاءة في مباشرة الحوادث، مشيراً إلى أن الثقة في العنصر النسائي، جاءت بعد أن أثبتن جدارتهن وتميزهن في جميع المجالات والمهام المنوطة بهن في المجال الإداري والمالي والقانوني.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1107 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/14 - 11 : 02 PM