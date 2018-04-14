السعودية تعلن تأييدها الكامل للعمليات العسكرية التي نفذتها امريكا وبريطانيا وفرنسا في سوريا الرياض في 14 أبريل/ بنا / أعلنت السعودية عن تأييدها الكامل للعمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ردًا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيمائية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للعمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية على أهداف عسكرية في سوريا.

وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية جاءت ردًا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيمائية المحرمة دوليًا ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء، استمرارًا لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق.

وحمّل المصدر النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النظام السوري.



و.ش/ع ذ



بنا 1000 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/14 - 51 : 01 PM