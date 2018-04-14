سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تهنئة الى اخيه سمو ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة المنامة في 14 ابريل / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح زيارات سموه الى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية هذا نصها :

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله



ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



لقد تابعنا باهتمام واعتزاز بالغين نجاح زيارات سموكم الموفقة الى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية ، واننا اذ نهنئ سموكم على هذا النجاح وصدى هذه الزيارات الطيب عالميا ، فإننا نؤكد أن ما حظيت به هذه الزيارات من ترحيب واحتفاء كبير على مستوى قادتها وتركيز اعلامي دولي انما يعكس المكانة الكبيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقية بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وثقلها السياسي ومكانتها الاقتصادية ودورها المؤثر اقليميا وعالميا .



إن ما حققته زياراتكم يا صاحب السمو تجاوز وصف النجاح للمملكة فحسب فهو نجاح لدول المجلس والعرب، فقد كان بصدق انتصارا وتأييدا دوليا لتوجهات المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة قضايا الاسلام والمسلمين ودفاعها عن الأمة وتوجهاتها التنموية والاقتصادية، فضلا عن كونها تفتح لفصل جديد من العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وتلك الدول يقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.



والله نسأل أن يوفقكم لما فيه خير وصلاح وطنكم وأمتكم



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء بمملكة البحرين





خ.ب/ع ذ



بنا 0958 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/14 - 01 : 01 PM