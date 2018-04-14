المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي يتلقى العلاج في فرنسا باريس في 14 ابريل / بنا / يتلقى الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر العلاج حاليا في احد مستشفيات باريس، كما اعلن متحدث باسمه السبت مؤكدا تقارير اعلامية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن العميد احمد المسماري انه "خلال برنامج يتضمن زيارة عدة دول، شعر المشير حفتر انه مريض وانتقل الى مستشفى في باريس لاجراء فحوصات طبية عادية" دون مزيد من التفاصيل حول صحة المشير او تاريخ دخوله المستشفى.



وكتب في موقع تويتر ان حفتر (75 عاما) "سيعود الى ليبيا في غضون أيام قليلة لمواصلة الحرب ضد الارهاب".



وتنتشر معلومات متضاربة منذ بداية الأسبوع حول الحالة الصحية للمشير حفتر الذي قالت وسائل اعلام ليبية انه اصيب بسكتة دماغية او ازمة قلبية.



وكان المسماري ومسؤولون آخرون قد نفوا اول الامر دخول حفتر المستشفى.



وقال المتحدث الثلاثاء ان "كل الاخبار عن صحة المشير خاطئة فهو يتمتع بصحة ممتازة".



ولم يظهر المشير علنا هذا الاسبوع ولم تنشر اي صور له ما ادى الى انتشار الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي.



كما اعلنت وسائل اعلام ليبية واجنبية الجمعة عن وفاة المشير رغم النفي المتكرر للمتحدث باسمه واقاربه.



من جهته، نفى مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة ضمنا هذه المعلومات قائلا انه ناقش الجمعة مع المشير "الوضع العام في ليبيا واخر التطورات السياسية في هذا البلد" وفقا لما ذكرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على موقع تويتر.



والمشير حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي"يعد العدو اللدود للمتطرفين المسلحين في ليبيا، ويتهمه خصومه بانه يرغب في اقامة نظام عسكري جديد في ليبيا.



يذكر ان "الجيش الوطني الليبي" تمكن العام 2017 من الحاق الهزيمة بالجماعات الأرهابية التي استولت على بنغازي عام 2014، بعد ثلاث سنوات من المعارك الدامية.





ع ذ



بنا 0947 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/14 - 59 : 12 PM