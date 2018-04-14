وزير شئون الكهرباء والماء يبحث مع رئيس الأوقاف الجعفرية الاستفادة من الطاقة المتجددة في العقارات الوقفية المنامة في 14 ابريل / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه سماحة الشيخ محسن آل عصفور رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية والسيد علي ميرزا القائم بأعمال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية ووفد من شركة Gaya Steel Works برئاسة المدير التنفيذي لقطاع الطاقة بالشركة إبراهيم حسن والسيد جيمس كيم المدير الاقليمي لقطاع مجلس التعاون بالشركة، وهي شركة كورية متخصصة في عدد من المجالات الهندسية ومن ضمنها تطوير استخدامات الطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء رحب الوزير بالحضور مشيداً بالمبادرات المساندة للتوجهات الحكومية نحو تعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة، وبالاهتمام المباشر من معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمثل هذه المبادرات في الاستفادة من الطاقة الشمسية في المساجد والمآتم والمنشآت الدينية.



وأثنى الوزير ميرزا على مبادرات إدارة الأوقاف الجعفرية برئاسة سماحة الشيخ آل عصفور وجميع المسؤولين والعاملين في الأوقاف، مؤكداً أن جميع تلك المبادرات تأتي انطلاقاً من اهتمامات الحكومة الموقرة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة من أجل التنمية الشاملة.



واستعرض الوزير مع الحضور خطط ومشاريع الطاقة المتجددة بمملكة البحرين ومبادراتها الرامية إلى الاستفادة من الموارد المستدامة بتعاون وتنسيق مثمر بين وحدة الطاقة المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، كما اطلع الوزير الحضور على تطورات مبادرات الاستفادة من الطاقة الشمسية بتوصيل عدد من البيوت السكنية في منطقة اسكان جدحفص التي تنتج الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء الحكومية عن طريق نظام العداد صافي القياس Net Metering والعمل جار على توصيل مجموعة جديدة من البيوت في منطقة عوالي.



واستمع الوزير، إلى شرح عن فكرة إدارة الأوقاف في التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة للعقارات الوقفية إلى جانب أنشطة وبرامج شركة Gaya Steel Works ورغبتهم في فتح مجال التعاون المشترك بين الشركة والهيئة ووحدة الطاقة المستدامة في المشاريع القائمة والمستقبلية وبالأخص تزويد المساجد والمآتم ودور العبادة والعقارات الوقفية بأنظمة توليد الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الحكومية.



ومن جانبه أعرب سماحة الشيخ محسن آل عصفور رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية عن تقديره للدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء لدعمه مبادرات الأوقاف الجعفرية، مؤكدًا أن إدارة الأوقاف ماضية في تنفيذ مشاريع رائدة في هذا الجانب عبر تفعيل استخدامات الطاقة الشمسية في دور العبادة والمنشآت الاستثمارية في العقارات الوقفية بما يشمل (المساجد والمآتم والعقارات الوقفية الاستثمارية)، وتزويد المآتم بهذه الأنظمة والتقنيات، بالتنسيق والتشاور مع متوليها والقائمين عليها، الأمر الذي سيسهم في توفير الطاقة ورفد الشبكة الوطنية للكهرباء، فضلاً عن مساهمته في توفير مصدر دخل للمساجد وللمآتم والحسينيات من خلال مشروع بيع الطاقة الشمسية الفائضة عن حاجتها لشبكة الكهرباء الوطنية.



وقدم الحضور شكرهم إلى الوزير ميرزا والمسؤولين بوحدة الطاقة المستدامة على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء المهندسة نورزات ميرساليفا القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة الطاقة المستدامة والدكتور خالد أحمد بوراشد مستشار وحدة الطاقة المستدامة، والدكتور احمد هاشم مستشار الوزير.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 0909 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/14 - 13 : 12 PM