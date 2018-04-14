وزير التربية يرعى اللقاء الأول لرابطة خريجي جامعة الخليج العربي المنامة في 14 ابريل / بنا / رعى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي اللقاء الأول لرابطة خريجي جامعة الخليج العربي، وذلك بفندق السوفوتيل بالزلاق، بحضور الدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي رئيس الجامعة وكبار مسؤوليها، وعدد كبير من خريجيها وخريجاتها منذ تأسيسها في العام 1979.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب الوزير عن سعادته بحضور هذا اللقاء الذي يجمع خريجي وخريجات جامعة الخليج العربي من مختلف الأجيال، ويشكّل فرصة لاستحضار الإنجازات التي حققتها هذه الجامعة المتميزة خلال العقود الماضية، مؤكدًا تشرف مملكة البحرين باحتضان هذا الصرح التعليمي الخليجي الذي يجسد وحدة أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على توفير كافة التسهيلات والإمكانات التي تعين الجامعة على تحقيق أعلى مستويات الأداء.



وأشار الوزير إلى أن الجامعة تمكنت بتوفيق من الله تعالى وبجهود رئيسها ومنتسبيها وبفضل كادرها المتميز إداريًا وأكاديميًا من تحقيق العديد من المكاسب المشرّفة، سواءَ فيما يتعلق بتطوير برامجها الأكاديمية، أو تعزيز بنيتها الأساسية، أو تطوير خدماتها التعليمية وتجويد مخرجات التعليم، لتلبية احتياجات التنمية الشاملة في بلداننا الخليجية، وبناء القدرات البشرية عالية الكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تأسيس مجتمع المعرفة، وإشاعة ثقافة الابتكار والتجديد، والاستثمار في البحث والتطوير.



من جانبه، أكد الدكتور خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي أنّ رابطة خريجي جامعة الخليج العربي قد تشرّفت بتدشينها الرسمي برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، مشيراً إلى أنّ خريجي الجامعة قدّموا إسهامات جليلة في بناء وتعزيز التنمية بدول الخليج العربية وتحقيق الأهداف الوطنية والخليجية، ومنوّهاً إلى أهمية التواصل بين الخريجين لتبادل المعارف والخبرات لتحقيق التقدم والتطوّر.



ثم ألقيت كلمة الرابطة، وتمّ عرض فيلم لأهم إنجازات جامعة الخليج العربي. وتمّ في ختام الحفل إعلان الفائزين بانتخابات رابطة الخريجين.





خ.ب/ع ذ



بنا 0856 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/14 - 02 : 12 PM