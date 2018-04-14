زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية طوكيو في 14 ابريل / بنا / ضرب زلزال تقدر قوته بـ 5.4 درجات على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو شمالي اليابان في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن الزلزال وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحا ومركزه كان على عمق 53 كيلومترا قبالة شبه جزيرة نيمورو.



وتقول الوكالة إنه لا يوجد خطر وقوع أمواج تسونامي.



وقد بلغت قوة الزلزال في بلدة ناكاشيبيتسو خمسة ناقص على المقياس الياباني المتدرج من صفر إلى سبعة.





ع ذ



بنا 0735 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/14 - 46 : 10 AM