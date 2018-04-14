وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم " معرض التوظيف في القطاع التعليمي الرابع "

المنامة في 14 ابريل / بنا / تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، "معرض التوظيف في القطاع التعليمي الرابع"، تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، خلال الفترة من يوم الاثنين 16 وحتى الثلاثاء 17 ابريل الجاري، في بهو الوزارة بمدينة عيسى.

ويستهدف المعرض توظيف حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة من الباحثين عن عمل، حيث تعرض الجهات المشاركة من مؤسسات تعليمية، تضم جامعات ومدارس، إلى جانب مؤسسات تدريبية خاصة، شواغرها الوظيفية، والتي تشمل الوظائف الإدارية، ووظائف المدرسين والمدربين والفنيين والمشرفين التعليميين وغيرهم.



كما تعرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال جناح خاص بها، فرص توظيف موجهة للراغبين بالالتحاق في مختلف التخصصات الوظيفية في قطاع التعليم والتدريب الذي يشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.



ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن سلسلة من معارض التوظيف التي تنظمها الوزارة في إطار تكثيف المبادرات لتعزيز فرص التوظيف النوعية أمام الباحثين عن عمل، وإتاحة تعدد الخيارات أمام أصحاب العمل للحصول على الكفاءات والكوادر الوطنية وفق احتياجات منشآتهم التعليمية والتدريبية الخاصة لشغل الوظائف والتخصصات المهنية الشاغرة لدى المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.



وتدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المواطنين الباحثين عن عمل، إلى زيارة المعرض خلال الفترة المحددة، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 0720 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/04/14 - 24 : 10 AM