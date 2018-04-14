موسكو: الهجوم الصاروخي لم يخترق منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية الروسية في حميميم وطرطوس موسكو في 14 أبريل/ بنا / أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مواقع عسكرية ومدنية في سوريا تعرضت لأكثر من 100 صاروخ مجنح بينها صواريخ "جو-أرض" أطلقتها القوات الجوية والبحرية، الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، أوردته "روسيا اليوم" أنه شارك في الهجوم على سوريا سفينتان حربيتان أمريكيتان متواجدتان في البحر الأحمر وقاذفات استراتيجية أمريكية B-1B أقلعت من قاعدة التنف جنوب سوريا.



وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية السورية التي تصدت للهجوم الثلاثي هي منظومات إس-125 وإس-200 و"بوك" و"كفادرات"، التي صنعت في الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 سنة.

وأضاف بيان الوزارة أن مطار الضمير العسكري شرقي دمشق، تعرض لهجوم بـ12 صاروخا مجنحا وأن الدفاعات الجوية السورية قد اعترضتها جميعها.



ذكرت الدفاع الروسية أن أيا من الصواريخ المجنحة التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على مواقع سورية لم يخترق منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية الروسية التي تحمي القاعدتين في حميميم وطرطوس.





و.ش



بنا 0641 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/14 - 49 : 09 AM