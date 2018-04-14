كندا تعلن تأييدها للضربات العسكرية في سوريا اوتاوا في 14 أبريل/ بنا / أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم، تأييده للضربات العسكرية التي تقودها واشنطن ولندن وباريس ضد مواقع أسلحة كيماوية للنظام السوري.

وقال ترودو في بيان عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن بلاده تؤيد قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا باتخاذ إجراءات ضد قدرة نظام الأسد على إطلاق أسلحة كيميائية ضد شعبه.



وأكد إدانة كندا استخدام الأسلحة الكيميائية في هجوم الغوطة الشرقية، مؤكدا ضرورة تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.



و.ش



بنا 0617 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/14 - 53 : 09 AM