زلزال قوته 5ر5 درجة يضرب جنوب شرق كازاخستان

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2018/04/14 - 32 : 09 AM
أستانا في 14 أبريل/ بنا / ذكرت هيئة رصد الزلازل في كازاخستان ان زلزلا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة ألما-أتا الجبلية جنوب شرق كازاخستان.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مركز الزلزال وقع على بعد 183 كلم إلى الشمال الشرقي من ألما-آتا ، وعلى عمق نحو 20 كلم.
وذكر البيان أن قرية جاناليك القريبة من مركز الزلزال تعرضت بدورها إلى هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3 و 4 درجات.
ولم ترد اي أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
م.ف.ق/و.ش
بنا 0532 جمت 14/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/14 - 41 : 09 AM