زلزال قوته 5ر5 درجة يضرب جنوب شرق كازاخستان أستانا في 14 أبريل/ بنا / ذكرت هيئة رصد الزلازل في كازاخستان ان زلزلا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة ألما-أتا الجبلية جنوب شرق كازاخستان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مركز الزلزال وقع على بعد 183 كلم إلى الشمال الشرقي من ألما-آتا ، وعلى عمق نحو 20 كلم.



وذكر البيان أن قرية جاناليك القريبة من مركز الزلزال تعرضت بدورها إلى هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3 و 4 درجات.



ولم ترد اي أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



م.ف.ق/و.ش



بنا 0532 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/14 - 41 : 09 AM