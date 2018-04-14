طيران "التحالف الثلاثي" يستهدف 10 مواقع ومطارات عسكرية ومراكز أبحاث معظمها في دمشق موسكو في 14 أبريل/ بنا / نقلت "روسيا اليوم" عن مصادر عسكرية سورية أن الضربة العسكرية التي نفذها طيران التحالف الثلاثي فجر اليوم "امريكا وبريطانيا وفرنسا" استمرت أقل من ساعة واستهدفت نحو 10 مواقع في سوريا تركز معظمها في دمشق وريفها وفي حمص وسط البلاد.

وأفادت بأن القصف استهدف المراكز "الحرس الجمهوري لواء 105 دمشق، قاعدة دفاع جوي في جبل قاسيون، مطار المزة العسكري في دمشق، مطار الضمير العسكري، مركز البحوث العلمية برزة دمشق، مركز البحوث العلمية جمرايا ريف دمشق، اللواء 41 قوات خاصة ريف دمشق، مواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون الشرقي ريف دمشق، مواقع في منطقة الكسوة في ريف دمشق



وأضافت "روسيا اليوم" أن القصف استهدف أيضا مركز البحوث العلمية في ريف حماة، كما طال مستودعات تابعة للجيش في حمص.

ونفت مصادر عسكرية حسب وسائل إعلام رسمية تعرض مطار دمشق الدولي للقصف، بينما اكدت مصادر متفرقة تصدي الدفاعات الجوية السورية للهجوم وإسقاطها عشرات الصواريخ في المناطق التي طالتها الضربة.



وقالت وكالات أنباء أنه تم إسقاط 13 صاروخا فوق الكسوة، في حين أفاد نشطاء بأن الدفاعات أسقطت نحو 15 صاروخا في الكسوة.

كما أكدت مصادر أن المضادات الجوية تصدت لصواريخ في منطقة دنحة في ريف حمص الغربي وأصيب 3 مدنيين، كما تصدت للصواريخ في برزة.





و.ش



بنا 0527 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/14 - 31 : 09 AM