مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 14 ابريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وابرز الموضوعات المستجدة على الساحة المحلية والعربية والدولية، كما تابعت تطورات الاحداث خلال الساعات القليلة الماضية والقضايا الراهنة حديث الساعة وفيما يلي ابرز العناوين:

/‏‎وزير الخارجية : القمة العربية بالظهران سترسل الرسالة الواضحة للجميع.

/الشيخة جواهر آل خليفة تبحث التعاون المشترك مع غرفة التجارة العربية البريطانية.

/سمو الشيخ تركي بن راشد آل خليفة يحضر حفل تخريج نجله في أكاديمية ساند هيرست البريطانية.

/حكومة البحرين تقيم ورش عمل نقاشية للتقرير الوطني الطوعي.

/خلال الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وزير العدل: هذه المعجزة تمنحنا التفاؤل بمستقبل مشرق.

/الأكاديمية الملكية للشرطة تشارك في ملتقى جامعة نايف للعلوم الأمنية.

/رئيس مركز دراسات يبحث التعاون المشترك مع جورجيا.

/تنظيم مؤتمر أخلاقيات وقوانين الأبحاث الإكلينيكية للخلايا الجذعية 6 القادم.

/الرياض: عجز مجلس الأمن منح الضوء الأخضر لإيران والحوثي.

/قادة الجيش الأمريكي حذروا ترامب من ضرب سوريا.

/مواجهات في يوم الجمعة الثالث للاحتجاجات الفلسطينية قرب حدود غزة.

/المحكمة العليا في باكستان تمنع نواز شريف من ممارسة السياسة مدى الحياة.

/بريطانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات في قضية سكريبال.

/مهاتير يتوقع عمليات تزوير انتخابية غير مسبوقة في تاريخ ماليزيا.

/بومبيو المرشح للخارجية الأمريكية يتعهد العمل لتحسين الاتفاق النووي مع إيران.

/التدخلات الإيرانية بالمنطقة تخيّم على أعمال القمة العربية بالسعودية.

/ترامب يأمر بشن «ضربات دقيقة» في سورية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا.

/الخارجية الأمريكية: واشنطن لديها دليل أن سوريا نفذت هجوما بالأسلحة الكيماوية.









و.ش



بنا 0455 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/14 - 31 : 09 AM