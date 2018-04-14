حلف الناتو يعلن تأييده للضربات المشتركة التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا في سوريا بروكسل في 14 أبريل / بنا / أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" تأييده للضربات المشتركة التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم في سوريا ردا على هجوم الدوما الكيماوي مؤخرا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في بيان له بهذا الخصوص "أؤيد الإجراءات التي اتخذتها البلدان الثلاثة ضد منشآت وقدرات الأسلحة الكيماوية للنظام السوري".



واكد أن هذه الضربات "ستقلص قدرة النظام السوري على مهاجمة شعبه بالأسلحة الكيماوية".



وأشار الى أن "حلف الناتو أدان باستمرار استخدام النظام السوري المستمر للأسلحة الكيماوية بوصفه انتهاكا واضحا للقواعد والاتفاقيات الدولية، وهو أمر غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".





م.ح.



بنا 0428 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/14 - 29 : 09 AM