ترامب: الضربات مستمرة حتى يرتدع النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية واشنطن في 14 أبريل / بنا / أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته التي أعلن خلالها توجيه ضربات عسكرية في سوريا، أن هذه الضربات ستستمر حتى يرتدع النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرا الى أن الهدف من هذه الضربات هو "تحقيق رادع قوي ضد إنتاج الأسلحة الكيماوية ونشرها واستخدامها".



وقال أن الضربات التي تنفذها القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية ستكون مكثفة ضد أهداف تحوي أسلحة كيميائية في سوريا وردًا على جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما مؤخراً.



وأضاف "نحن على استعداد للحفاظ على هذا الرد حتى يتوقف النظام السوري عن استخدامه للمواد الكيماوية المحظورة".





م.ح.



بنا 0209 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/14 - 17 : 05 AM