استهداف عدد من المواقع الحيوية والاستراتيجية التابعة للنظام السوري واشنطن في 14 أبريل/ بنا / تفيد أخر الأنباء أن الضربة العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا حاليا، قد استهدفت عدد من المواقع الحيوية والاستراتيجية التابعة للنظام السوري.



وذكرت وسائل الاعلام أن انفجارات قوية هزت مركز الأبحاث العلمية في حي برزة في العاصمة دمشق، كما تم استهداف اللواء عسكري 105، وأن هناك تحليقاً مكثفا للطيران في مدينة حمص حيث تم استهداف عدداً من النقاط العسكرية والمطارات.



واشار قادة عسكريون أمريكيون إن الغارات تستهدف أهدافاً عدة وتستخدم قنابل مختلفة، كما أفادوا أن الضربات استهدفت وحدات لإنتاج مواد كيماوية في سوريا.





م.ح.



بنا 0202 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/14 - 16 : 05 AM