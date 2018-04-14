ترامب يعلن بدء الضربات في سوريا بالتنسيق مع لندن وباريس.. وسماع دوي انفجارات قوية في دمشق واشنطن في 14 أبريل/ بنا / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر أوامره بتنفيذ ضربات دقيقة على أهداف استراتيجية في سوريا، وذلك بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا.



وقال ترامب في بيان له قبل قليل ان الهجوم الكيماوي مؤخراً في دوما كان تصعيدا كبيراً من النظام السوري، مشيرا الى أن مصير النظام السوري الآن بأيدي السوريين.



وبالتزامن مع كلمته، أفادت الأنباء بسماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة السورية دمشق، وأن دخانا كثيفا يتصاعد من الجانب الشرقي من المدينة في هذه الآونة.







م.ح.



بنا 0119 جمت 14/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/14 - 25 : 04 AM