مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يصلون إلى سوريا للتحقق من أدلة الهجوم الكيمائي في دوما لاهاي في 14 أبريل / بنا / وصل إلى سوريا فريق من المفتشين الدوليين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بهدف البحث عن أدلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في هجوم على المدنيين في مدينة دوما في الغوطة الشرقية التي كانت خاضعة للمعارضة المسلحة السورية.



وأفادت "بي بي سي" اليوم أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سينتشرون في المنطقة غدا السبت لمباشرة عملهم.



ونقلت تقارير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم حصلوا على عينات دم وبول لمصابين تكشف عن تعرضهم لغاز الكلور فضلا عن عامل أعصاب.







م.ح.



بنا 2124 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/04/14 - 30 : 12 AM