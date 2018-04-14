(شرطة العاصمة): القبض على آسيويين مشتبه بحيازتهم وبيعهم مواد مسكرة المنامة في 13 أبريل/ بنا / صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بأن شرطة المديرية، تمكنت من القبض على عدد من الأشخاص، يحملون جنسيات آسيوية، مشتبه بحيازتهم وبيعهم مواد مسكرة.



وأوضح أنه فور ورود معلومات تفيد قيام المذكورين ببيع هذه المواد، تم مباشرة أعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم، كما تحريز المضبوطات التي كانت بحوزتهم.



وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.



ن.ع/م.ح.



بنا 2051 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/14 - 14 : 12 AM