القبض على شخص أثناء محاولته مغادرة البلاد إثر قيامه بإساءة استخدام وسائل الاتصال وتسريب بيانات عبر مواقع التواصل تمس الحياة الشخصية لآخرين المنامة في 13 أبريل / بنا / صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بأنه تم القبض على أيمن محمد خالد إبراهيم "20 عاما، لا يعمل" أثناء محاولته، مغادرة البلاد، إثر قيامه بإساءة استخدام وسائل الاتصال وتسريب بيانات ومعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمس الحياة الشخصية لآخرين.

وأوضح أن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، ومن خلال الواجبات المنوطة بها، باشرت عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور، وبعد استصدار أمر ضبط وإحضار بحقه، تم القبض عليه.



وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أنه جار استكمال الإجراءات القانونية المقررة تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.







ن.ع/م.ح.



بنا 2024 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/13 - 59 : 11 PM