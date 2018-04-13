قوات الدفاع الجوي السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه جازان الرياض في 13 أبريل/ بنا / تمكنت قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض صاروخ باليستي اطلق من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية "محافظه صعده" باتجاه مدينة جازان السعودية.









وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريح بثته وكالة الانباء السعودية "أنه وفي تمام الساعة السابعة وخمس دقائق من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعده) باتجاه أراضي المملكة.



وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم تسجل أية اضرار أو إصابات .



وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي، وان إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



م خ/س.ي



بنا 1826 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/13 - 31 : 09 PM