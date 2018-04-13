استشهاد مواطن فلسطيني وارتفاع عدد المصابين الى 969 في "جمعة رفع العلم" غزة في 13 أبريل/ بنا / استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم جراء إصابته بعيار حي في بطنه أطلقه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة "جمعة رفع العلم" شرق مدينة غزة.







ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة قولها ان الشاب إسلام رشدي حرز الله (28 عاماُ) استشهد جراء إصابته الخطيرة برصاصة من النوع المتفجر، فيما ارتفع عدد المصابين الى (969) مواطناً بجروح مختلفة واستنشاق غاز من بينهم (17) من الطواقم الطبية والصحفيين في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية من قطاع غزة.



وباستشهاد الشاب حرز الله يرتفع عدد الشهداء منذ الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الثلاثين من الشهر الماضي، إلى (34) شهيداً وأكثر من ثلاثة آلاف وسبعمائة جريح برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.



وشارك الآلاف من المواطنين في القطاع اليوم بمسيرات شعبية سلمية في المناطق الحدودية بالقطاع، في "جمعة رفع العلم"، تلبيةً لدعوة من الهيئة الوطنية العليا واللجان الشعبية، لليوم الخامس عشر على التوالي.



واحتشد الآلاف عند المناطق الحدودية من رفح جنوبا، إلى بيت حانون شمال قطاع غزة، للمشاركة في المسيرات السلمية الشعبية التي أطلقوا عليها اسم "جمعة رفع علم فلسطين"، التي تتواصل في غزة لليوم الخامس عشر على التوالي.



ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية بأعداد كبيرة، وثبتوا أحدها على سارية طويلة بالقرب من الشريط الحدودي.



وتركزت الإصابات في محيط موقع "ملكة" العسكري شرق حي الزيتون، وشمال بيت حانون شمال القطاع، وشرق بلدة جباليا، ورفح.



وفي الضفة الغربية، اندلعت، موجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإٍسرائيلي، في مواقع متفرقة، تركزت في المناطق القريبة من نقاط التماس، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.



م خ/س.ي



بنا 1751 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/13 - 04 : 09 PM