سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة يحضر حفل تخريج نجله سمو الشيخ خالد من اكاديمية ساندهيرست البريطانية لندن في 13 ابريل / بنا / حضر سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة حفل تخريج نجله سمو الشيخ خالد بن تركي بن راشد آل خليفة ضمن فوج من ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة.



وأعرب سموه عن سعادته البالغة بتخرج نجله سمو الشيخ خالد بن تركي بن راشد آل خليفة من أكاديمية ساند هيرست العسكرية، متمنيا لسموه التوفيق في خدمة وطنه في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، مشيرا الى ان أبناء مملكة البحرين الغالية يثبتون دائما كفاءتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية في مختلف المجالات.



وأعرب سموه عن اعتزازه البالغ بما يتمتع به أبناء البحرين من طموح ورغبة في التحصيل والمعرفة في المجالات المختلفة المدنية والعسكرية، وتحقيق الإنجازات لرفع راية مملكة البحرين عالياً.



كما حضر حفل التخريج معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وعدد من أفراد العائلة المالكة و عدد من المدعوين .







ع إ ح/م خ/س.ي



بنا 1601 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/13 - 01 : 09 PM