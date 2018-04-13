وفد من الاتحاد الاوروبي يحضر القمة العربية التي ستعقد في الظهران بروكسل في 13 ابريل/بنا/ اعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني ستتوجه إلى مدينة الظهران السعودية يوم الأحد المقبل لحضور اعمال القمة العربية في دورتها ال29.







وذكر مكتب موغيريني في بيان ان القمة التي تعد الثانية التي تحضرها المسؤولة الأوروبية بعد قمة الأردن العام الماضي تمثل فرصة للتباحث حول آخر التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجه استقرارها.



واكد البيان قوة العلاقات التي تربط بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والتي تقوم على الحوار السياسي المتنامي والتعاون مبينا أن دعوة موغيريني لحضور القمة توضح رغبة المنظمتين في تعزيز روابطهما.



وقال مسؤول أوروبي رفيع إن الاتحاد الأوروبي لديه مخاوف كبيرة بشأن دور إيران في تأجيج التوتر في المنطقة لاسيما في سوريا واليمن.



وأعرب المسؤول في تصريح صحفي عن قلقه إزاء برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني مشيرا الى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون برنامج ايران النووي وسياساتها الإقليمية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ يوم الاثنين المقبل.



وأشار إلى إن الوضع في سوريا سيتصدر جدول أعمال الاجتماع الوزاري مجددا اعتقاد الاتحاد الأوروبي بأن النظام السوري هو المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في

مدينة دوما في الغوطة الشرقية بدمشق الأسبوع الماضي.







س.ي



بنا 1600 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/13 - 16 : 07 PM