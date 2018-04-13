إصابة 363 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة في "جمعة رفع العلم" غزة في 13 أبريل/ بنا / أصيب 363 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إثر قنص جنود الاحتلال الاسرائيلي مئات المواطنين المحتشدين قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، واختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم صحفيون ومسعفون.







وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية في محيط موقع "ملكة" العسكري شرق حي الزيتون، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات المواطنين شرق الحي، ما أدى إلى إصابة 20 منهم بالرصاص الحي، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم صحفيون ومسعفون.



كما أصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي شرق خان يونس، جنوب القطاع نقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر والأوروبي لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم 10 مسعفين من الهلال الأحمر، عقب استهدافهم بشكل مباشر بقنابل الغاز.



وأصيب 3 مواطنين أحدهم وصفت جروحه بالحرجة، برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال بيت حانون شمال القطاع، نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاها المجاورة لتلقي العلاج.



كما أصيب 7 شبان بالرصاص الحي شرق بلدة جباليا شمال القطاع، وآخرون شمال بلدة بيت لاهيا خلال مواجهات قرب الشريط الحدودي شرق البلدة، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي للعلاج.



وفي رفح دارت مواجهات عنيفة قرب السياج الفاصل أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المشاركين في المسيرات السلمية، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين على الأقل بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وأصيب شابان على الأقل بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وكانت حشود جماهيرية زحفت منذ ساعات الصباح صوب المناطق الحدودية من رفح جنوبا، إلى بيت حانون شمال في قطاع غزة، في إطار المسيرات السلمية الشعبية بـ"جمعة رفع علم فلسطين"، التي تتواصل في غزة لليوم الخامس عشر على التوالي.



كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.



وقال عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة "بأن أهالي نعلين توجهوا إلى أراضي البلدة حيث جدار الضم والتوسع العنصري، رافعين الأعلام الفلسطينية، وعند وصولهم إلى الجدار أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلية وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت اتجاه الفلسطينيين.



م خ/س.ي



بنا 1542 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/13 - 53 : 06 PM