بالتعاون مع وزارة الصحة .. (الأشغال) تنظم الحملة السنوية للتبرع بالدم المنامة في 13 ابريل / بنا / نظمت لجنة الثقافة المؤسسية والأنشطة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل شؤون الأشغال الحملة السنوية للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي بوزارة الصحة وذلك بمبنى الوزارة وسط حضور من منتسبي الوزارة.







وتأتي الحملة انطلاقاً من حرص وزارة الأشغال على المشاركة في مبادرات خدمة المجتمع والتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال الأعمال الخيرية والإنسانية النبيلة التي تهدف إلى غرس مبادئ التطوع والمساعدة لدى الأفراد، ومنها دعم حملات التبرع بالدم على مستوى المملكة ومساندة المرضى المحتاجين للدم.



وتعد حملة التبرع بالدم واحدة من المبادرات الخيرّة التي تهدف إلى تنمية التواصل المجتمعي والمساهمة انسانياً في إنقاذ حياة المرضى ممن هم في أمس الحاجة للدم، حيث أن التبرع بالدم واجب إنساني ووطني يعكس مفهوم التكاتف والتكامل بين أفراد المجتمع.





ع إ ح/م خ/س.ي



بنا 1540 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/04/13 - 49 : 06 PM