السعودية مقر للمكتب الإقليمي للشرطة الدولية "الإنتربول" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرياض في 13 ابريل/بنا/ صوتت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الجمعة وبالاجماع على استضافة المملكة العربية السعودية للمكتب الإقليمي للشرطة الدولية "الإنتربول" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقره الرياض.





وجاء توافق الدول المشاركة بالتصويت، الذي تم بمقر المنظمة الدولية للإنتربول في مدينة ليون الفرنسية، على استضافة المملكة للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية تأكيدا للدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والارهاب والجريمة بأنواعها كافة، إقليميا وعالميا وحرصها على دعم وتعزيز وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حماية الأمن الإقليمي لدول المنطقة، وتوفر الظروف السياسية والاجتماعية الملائمة لممارسة المكتب الإقليمي لمهامه الدولية.



س.ي



بنا 1457 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/13 - 02 : 06 PM