شملت تبرعا بالدم واستعراضا للخدمات...عدد من إدارات وزارة الداخلية تشارك في الاحتفال بيوم الصحة العالمي المنامة في 13 أبريل/ بنا / شاركت إدارتا الشؤون الصحية ومكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بالاحتفال الذي أقامته وزارة الصحة بمناسبة يوم الصحة العالمي ، والذي أقيم تحت رعاية الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة .





وقامت إدارة الشئون الصحية باستعراض الخدمات التي تقدمها بصورة عامة ، وفرع الرعاية الاجتماعية بصورة خاصة لكافة منتسبي وزارة الداخلية ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال قيام فرع الرعاية الاجتماعية بالاهتمام بالوضع الصحي للأشخاص الذين هم بحاجة للرعاية الاجتماعية .



واستعرضت إدارة مكافحة المخدرات أنواع المخدرات الأكثر انتشارا وطرق تهريبها والجهود المبذولة للتصدي لهذه الآفة على مستوى الاتجار والترويج والتعاطي، وحماية المجتمع منها .



وضمن الاحتفال بيوم الصحة العالمي ، نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حملة للتبرع بالدم لمنتسبي الإدارة وذلك بالتعاون مع المستشفى العسكري ، استشعارا من الإدارة بأهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية ، وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ، وترسيخا للهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء ، ونشر التوعية وثقافة التبرع بالدم في المجتمع وما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه والمريض المحتاج للدم .



ن.ع/م خ/س.ي



بنا 1426 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/04/13 - 35 : 05 PM