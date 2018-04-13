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شملت تبرعا بالدم واستعراضا للخدمات...عدد من إدارات وزارة الداخلية تشارك في الاحتفال بيوم الصحة العالمي
2018/04/13 - 33 : 05 PM
المنامة في 13 أبريل/ بنا / شاركت إدارتا الشؤون الصحية ومكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بالاحتفال الذي أقامته وزارة الصحة بمناسبة يوم الصحة العالمي ، والذي أقيم تحت رعاية الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة .


وقامت إدارة الشئون الصحية باستعراض الخدمات التي تقدمها بصورة عامة ، وفرع الرعاية الاجتماعية بصورة خاصة لكافة منتسبي وزارة الداخلية ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال قيام فرع الرعاية الاجتماعية بالاهتمام بالوضع الصحي للأشخاص الذين هم بحاجة للرعاية الاجتماعية .

واستعرضت إدارة مكافحة المخدرات أنواع المخدرات الأكثر انتشارا وطرق تهريبها والجهود المبذولة للتصدي لهذه الآفة على مستوى الاتجار والترويج والتعاطي، وحماية المجتمع منها .

وضمن الاحتفال بيوم الصحة العالمي ، نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حملة للتبرع بالدم لمنتسبي الإدارة وذلك بالتعاون مع المستشفى العسكري ، استشعارا من الإدارة بأهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية ، وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ، وترسيخا للهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء ، ونشر التوعية وثقافة التبرع بالدم في المجتمع وما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه والمريض المحتاج للدم .

ن.ع/م خ/س.ي

بنا 1426 جمت 13/04/2018


عدد القراءات : 64         اخر تحديث : 2018/04/13 - 35 : 05 PM
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