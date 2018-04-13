وكيل وزارة الصحة يؤكد على التعاون مع الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة المنامة في 13 أبريل/ بنا / أكد سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة على اهتمام وزارة الصحة بمواصلة التعاون مع الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة (أدنبره) في مجال تخصص طب الاسنان والتخصصات الطبية الاخرى، الامر الذي ينعكس على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وبما يتماشى مع أحدث الاساليب التشخيصية والإجراءات العلاجية والاستفادة المباشرة التي تعزز من مهارات طبيب الأسنان لصالح الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن البحريني.







واكد حرص وزارة الصحة تجاه الاستمرار في دعم سبل تنفيذ مثل هذه البرامج الهامة وتطويرها بما يتماشى مع التقدم العلمي في المجال الطبي.



وكانت وزارة الصحة قد عقدت خلال الفترة من 8 وحتى 10 من أبريل الجاري امتحان الزمالة العليا في طب الأسنان بالرعاية الصحية الاولية (MPDC) لأطباء الأسنان المقيمين في برنامج SDRP للجزأين الكتابي والسريري، وذلك بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة (أدنبره) وبحضور عدد من الممتحنين من جامعة أدنبرة وبمشاركة ممتحنين محليين من مكتب شئون التدريب والمرخصين من الكلية الملكية للجراحين بادنبره ، مع العلم بأنه بعد نجاحهم يصبحون مؤهلين لنيل شهادة الزمالة في الرعاية الصحية الاولية لطب الاسنان من الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة (أدنبره) (MPDC RCSEd).



وأفادت الدكتورة منيرة سبت السبيعي رئيسة برامج تدريب أطباء الاسنان بأن وزارة الصحة تحرص على توفير الظروف المناسبة والإمكانيات اللازمة لتسهيل وتأهيل أطباء الأسنان من الناحية العلمية والسريرية مما يمنحهم فرصاً لتطوير قدراتهم ومهاراتهم والمنافسة مع الأطباء والمختصين من كافة دول العالم.



أبدت البروفيسورة هلين كرادوك رئيسة لجنة الامتحانات بالكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة (أدنبره) إعجابها وتقديرها لكافة الإمكانيات التي أتاحتها وزارة الصحة والتي ساهمت بشكل كبير في تسيير الامتحانات وإعداد الكوادر الطبية.



وأشادت بمستوى الشراكة الفاعلة بين وزارة الصحة ممثلة في قسم تدريب أطباء الأسنان والكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة ( أدنبره ) والتطلع إلى إضافة برامج تدريبية مستقبلاً في التخصصات الجديدة.



ن.ع/س.ي



بنا 1342 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/13 - 54 : 04 PM