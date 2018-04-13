اصابة 30 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في "جمعة رفع علم فلسطين " غزة في 13 ابريل / بنا / أصيب 30 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، إثر قنص جنود الاحتلال مئات المواطنين المحتشدين قرب الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.







وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية في محيط موقع "ملكة" العسكري شرق حي الزيتون، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات المواطنين شرق الحي، ما أدى إلى إصابة 7 منهم بالرصاص الحي، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وأصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي شرق خان يونس، نقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر والأوروبي لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم 10 مسعفين من الهلال الأحمر، عقب استهدافهم بشكل مباشر بقنابل الغاز.



وأصيب 3 مواطنين أحدهم وصفت جروحه بالحرجة، برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال بيت حانون شمال القطاع، نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاها المجاورة لتلقي العلاج.



كما أصيب 5 شبان بالرصاص الحي شرق بلدة جباليا شمال القطاع، خلال مواجهات قرب الشريط الحدودي شرق البلدة، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي للعلاج.



وفي رفح دارت مواجهات عنيفة قرب السياج الفاصل أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المشاركين في المسيرات السلمية، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين على الأقل بالرصاص الحي.



وكانت حشود جماهيرية زحفت منذ ساعات الصباح صوب المناطق الحدودية من رفح جنوبا، إلى بيت حانون شمال في قطاع غزة، في إطار المسيرات السلمية الشعبية بـ"جمعة رفع علم فلسطين"، التي تتواصل في غزة لليوم الخامس عشر على التوالي.





ع ذ



بنا 1229 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/13 - 10 : 04 PM