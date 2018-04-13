معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة يرعى الاحتفالية بيوم الصحة العالمي تحت شعار "الصحة للجميع" ‎ المنامة في 13 ابريل / بنا / نظمت وزارة الصحة مساء امس الخميس فعالية صحية بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي تحت رعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبحضور سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والموظفين في وزارة الصحة وذلك بمجمع العالي ، وقد حمل موضوع الاحتفال ليوم الصحة العالمي لهذا العام التغطية الصحية الشاملة للجميع وفي كل مكان، تحت شعار "الصحة للجميع".







وبمناسبة موضوع الاحتفال بيوم الصحة العالمي التغطية الصحية الشاملة قالت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح إن الوفاء بالتعهدات التي قطعها راسموا السياسات الصحية بدول العالم عندما تم الاتفاق على أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، والالتزام باتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين صحة جميع الناس، اليوم تقطف أول ثمارها، بما وصلت له مملكة البحرين من خلال طرح مشاريع طموحة تتحقق يوم بعد يوما ، مؤكدة أن وزارة الصحة بمملكة البحرين تعمل جنباً إلى جنب مع المجلس الأعلى للصحة على تطوير النظام الصحي لضمان واستدامة توفير التغطية الصحية الشاملة للسكان وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، حيث حقق النظام الصحي مراكز متقدمة ضمن أفضل الأنظمة الصحية عالمياً، والذي حظى بإشادات واسعة نفخر بها اليوم، وذلك بفضل التوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال رؤية مستقبلية طموحة لتحقيق منظومة صحية متكاملة بالبحرين، حيث وضعت صحة السكان أولوية وطنية، وتعمل جاهدة على تطوير النظام الصحي ليكون متكاملاً من أجل تحقيق المستقبل الصحي للسكان، استنادا للخطة الوطنية للصحة.



وفي بداية الحفل الذي شهد حضورا كثيفا، تقدمت سعادة وزيرة الصحة بخالص الشكر والتقدير لمعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة لرعايته الكريمة لهذه الفعالية المهمة والعالمية التي تؤكد على أهمية الصحة وتسليط الضوء على قضايا صحية هامة، مبينة أن حضور معاليه في هذه الفعالية يؤكد اهتمامه ودعمه المستمر للقضايا الصحية وسعيه الحثيث للارتقاء بالمنظومة الصحية على جميع الأصعدة الحكومية والخاصة ، ورعايته هذه لتؤكد أيضاً على أن مملكة البحرين تسير على خطى ثابتة ورؤية ثاقبة من خلال رسمها للخطة الوطنية للصحة 2016 – 2025، التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، وما تضمنته هذه الخطة من سياسات ومبادرات مثل مشروع الضمان الصحي، مما يدل على أن مملكة البحرين تتجه نحو التوجه والالتزام الدولي لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الغاية من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التغطية الشاملة للجميع، وهو الشعار الذي اتخذته منظمة الصحة العالمية لعام 2018. ويعكس هذا الشعار توجهات المنظمة ضمن برنامجها الجديد الذي تبناه المدير العام للمنظمة منذ بداية استلامه لمهامه في يوليو 2017.



وأضافت سعادة الوزيرة أن موضوع اليوم العالمي للصحة لهذا العام يحظى بأهمية بالغة، فتحقيقه يعتبر الهدف الأبرز للأنظمة الصحية في مختلف دول العالم، ليتمكن الجميع من الحصول على الخدمات الصحية المناسبة في المكان والزمان المناسبين ووفق معايير عالية، حيث أن منظمة الصحة العالمية عرفت التغطية الصحية الشاملة بتلقي جميع الأفراد والمجتمعات خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون لها من دون معاناة صعوبات مالية، وتمكن التغطية الصحية الشاملة كل فرد من الوصول للخدمات التي تتصدَى لأهم أسباب المرض والوفاة، كما تكفل أن تتسم هذه الخدمات بمستوى كافٍ من الجودة لتحسيّن صحة من متلقي هذه الخدمات.



وفي ختام الحفل أثنت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح على الشراكة بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة الجهات ذات العلاقة بمملكة البحرين، وكذلك للجهود الكبيرة التي تقوم بها الكوادر المؤهلة العاملة في وزارة الصحة لمشاركتهم في هذه المناسبة الهامة، ولجميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية، من أجل الحصول على صحة شاملة ومستدامة، ولتحقيق نظام صحي متكامل بكوادر وطنية مخلصة.



إلى ذلك صاحب الاحتفال باليوم العالمي للصحة فعاليات متنوعة اشتملت على معرض صحي متنوع تم خلاله اجراء الفحوصات وتوزيع العديد من الكتيبات والملصقات والمعلومات التثقيفية والتوعوية حول التوعية والتثقيف، كما اشتملت على حملة تثقيفية وتوعوية واسعة من خلال المعرض المصاحب بمجمع العالي، والذي هدف لتحفيز المجتمع على اتخاذ الإجراءات الوقائية من الأمراض، وتكريم للمساهمين في تنظيم الاحتفاليات، وفعالية للمشي حول مجمع العالي.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1117 جمت 13/04/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/04/13 - 07 : 03 PM